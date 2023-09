Pom pom pomme ! – 30/9 Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Pom pom pomme ! – 30/9 Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi Hellemmes, 29 septembre 2023, Hellemmes. Pom pom pomme ! – 30/9 29 et 30 septembre Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi Au programme : Vernissage exposition Vendredi 29 septembre de 17h à 20h – 30 rue Pierre Curie à l’Hôt-El Rétrospective de Marie-Edith Caron – Gravures et peintures acryliques

Portraits, paysages urbains et naturels, voyages Exposition visible jusqu’au dimanche 22 octobre Fête ouverte à tous Samedi 30 septembre de 14h30 à 17h – Allée des tilleuls dans la forêt comestible – Zone C Démonstration et dégustation de pressé de jus de pomme

Gâteaux et pâtes de fruits aux pommes

Atelier de CléMenthe

Atelier piquante (orties) d’Olivier

Atelier d’impression pommes

Mini expos en cabanes les habitant(e)s s’exposent

Interludes de musique folk

Performances Dormances, sculptures de Rosy Le Bars et mise en mouvement à 16h (danse avec Pascaline Verrier)

Rétrospective, gravures et peintures de Marie-Edith Caron à l’HôtEl Pour plus d’infos : coordination AJOnc 06 30 80 56 21 Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi rue St Eloi Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T17:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T17:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

