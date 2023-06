Parcourez la liaison pédestre entre les chapelles de Mans et Saint-Prix Chapelles de Saint-Prix et Mans Dyo Dyo Catégories d’Évènement: Dyo

Saône-et-Loire Parcourez la liaison pédestre entre les chapelles de Mans et Saint-Prix Chapelles de Saint-Prix et Mans Dyo, 16 septembre 2023, Dyo. Parcourez la liaison pédestre entre les chapelles de Mans et Saint-Prix Samedi 16 septembre, 14h00 Chapelles de Saint-Prix et Mans Entrée libre Parcourez les 3,5 km (7 km aller/retour) qui séparent les chapelles de Mans et Saint-Prix. Le départ se fait au choix de l’une des deux chapelles, entre 14h et 18h (un ravitaillement est proposé à chaque chapelle).

Des bénévoles de l’association de sauvegarde des chapelles de Mans et Saint-Prix vous accueilleront sur les deux sites que vous pourrez visiter librement. Découvrez à Mans le plafond peint et la statue de Saint-Roch récemment restaurée, et à Saint-Prix, la restauration des enduits extérieurs et intérieurs. Et n’hésitez pas à faire un petit détour à 50 m pour voir la source « guérisseuse ».

En chemin, à mi-distance des deux chapelles, vous découvrirez l’ancien moulin à eau au hameau de Conche. Chapelles de Saint-Prix et Mans 71800 Dyo Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 73 34 40 10 Découvrez la chapelle romane de Saint-Prix et la chapelle restaurée de Mans (ainsi que sa statue classée de Saint-Roch), en parcourant la liaison pédestre. Possibilité de stationnement sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

