Chapelles & co : conférence patrimoine Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Chapelles & co : conférence patrimoine Médiathèque La Grand-Plage, 19 mars 2022, Roubaix. Chapelles & co : conférence patrimoine

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 19 mars à 11:00

La Société d’Emulation de Roubaix vous propose de découvrir l’association Chapelles & co et son domaine d’expertise : les chapelles et niches. Faisant souvent fonction d’ex-voto, celles-ci se trouvent en milieu rural, à la croisée des chemins de campagne, ou en ville, serrées entre les maisons ou ménagées dans le mur d’une friche industrielle. Depuis 2011, Chapelles & co intervient dans la métropole lilloise pour préserver, valoriser, faire connaître et vivre le petit patrimoine religieux. La conférence sera animée par Thomas Sanchez, président de l’association.

Gratuit sur inscription

Conférence patrimoine Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Médiathèque La Grand-Plage Adresse 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Ville Roubaix lieuville Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Departement Nord

Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Chapelles & co : conférence patrimoine Médiathèque La Grand-Plage 2022-03-19 was last modified: by Chapelles & co : conférence patrimoine Médiathèque La Grand-Plage Médiathèque La Grand-Plage 19 mars 2022 Médiathèque La Grand-Plage Roubaix roubaix

Roubaix Nord