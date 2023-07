Visite du chantier de restauration de la chapelle Chapelle templière de Francheville Brécy, 16 septembre 2023, Brécy.

Chapelle templière de Francheville Francheville, 18220 Brécy Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire

Chapelle templière du XIIe siècle en cours de restauration.

Ce membre de la Commanderie des Bordes fut, du temps des Templiers, une Commanderie importante. Nous en trouvons la preuve dans deux chartes de 1288 qui faisaient partie des archives de la Seigneurie d’Avor. Après l’arrestation et la condamnation des Templiers, le pape Clément V décrète la dissolution de l’ordre du Temple par la bulle pontificale le 22 mars 1312 et rendue publique lors du concile de Vienne (1311-1312). Après la dissolution de l’Ordre, l’opposition entre la papauté et le royaume de France se poursuit dans l’attribution des biens des Templiers mis sous séquestre de l’église. Cette opposition tournera en défaveur du roi de France et globalement en faveur du pape ; la bulle Ad providam transférait à perpétuité l’intégralité des biens templiers à l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Avec les Hospitaliers la commanderie de Francheville ne fut plus qu’un domaine, considérable il est vrai, avec droits seigneuriaux, chapelle, cens et rentes. Dès le XVe siècle le logis seigneurial avait disparu.

Bien que la chapelle date du XIIe, il semble qu’elle ait subi de lourdes restaurations au XVe à savoir l’adjonction de contreforts, le mur sud partant en devers et peut-être une rehausse des murs.

La reconstruction de la façade ouest a eu lieu à une date inconnue mais sans doute au XVIIe.

Une visite prieurale de 1614 nous apprend que la cloche de la chapelle fut transportée à Baugy « du temps des troubles. » Un bénitier de pierre, qui paraît dater du XIIe siècle comme la chapelle, a été transporté dans l’église de Brécy ou il se trouve toujours.

A signaler un écusson qui surmonte une porte latérale, et porte les armes de Pierre Dumont, commandeur des Bordes, en 1537 : d’or à une croix ancrée de sable, au chef de la Religion. Ce même écusson se trouve la Commanderie des Bordes. On ne sait si cette porte latérale a été créée au XVIe ou si elle était sur un autre bâtiment avant d’être installée là au XIXe siècle.

Une visite prieurale du XVIIe siècle nous apprend que la chapelle a une toiture de bardeaux. Que la commanderie possède, outre la maison du prieur, une grange, une étable, une porcherie et une remise.

Lors de la révolution, le site est saisi, nationalisé et vendu et devient dès lors une exploitation agricole. La chapelle sert d’étable puis de grange jusqu’à être délaissée dans les années 1980. Les contreforts sont démontés pour réemploi des pierres. Peu à peu la toiture prend l’eau avant de s’effondrer. Les murs, hourdis a la terre se délitent, la végétation s’installe… parking

