Chapelle Sainte-Anne, le dimanche 27 juin à 18:30

A la découverte de la Chapelle Sainte Anne du Val, dans le nord Sarthe, cette ancienne chapelle de pélerinage vous révèle ses secrets, **à partir de 18h30 dimanche 27 juin.** Un temps de recueillement et un chapelet à Saint Anne clôturent cette présentation.

