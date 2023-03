Contes de saison Chapelle Ste-Anne Lannion Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Contes de saison Chapelle Ste-Anne, 25 mars 2023, Lannion Lannion. Contes de saison 2 Rue de Kérampont Chapelle Ste-Anne Lannion Côtes dArmor Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont

2023-03-25 – 2023-03-25

Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont

Lannion

Côtes dArmor Lannion . Quel Printemps ?

Quand les fleurs pointent leurs nez, les Diseurs de Contes récoltent le parfum de leurs histoires. A travers les multitudes de verts du printemps, conteuses et conteurs cueillent au passage des histoires à rire, à trembler, à songer et à se questionner et à rêver pour les cuisiner à leurs façons et vous les servir que vous soyez petits ou grands … lesdiseursdecontes@gmail.com +33 7 86 42 70 97 Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Lannion Côtes dArmor Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Ville Lannion Lannion Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Chapelle Ste-Anne 2 Rue de Kérampont Lannion

Lannion Lannion Lannion Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion lannion/

Contes de saison Chapelle Ste-Anne 2023-03-25 was last modified: by Contes de saison Chapelle Ste-Anne Lannion 25 mars 2023 2 Rue de Kérampont Chapelle Ste-Anne Lannion Côtes-d'Armor Chapelle Ste-Anne Lannion Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Lannion Côtes dArmor