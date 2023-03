Pardon de St-Yves Chapelle St-Yves Caro Catégories d’Évènement: Caro

Morbihan

Pardon de St-Yves Chapelle St-Yves, 21 mai 2023, Caro. Pardon de St-Yves Dimanche 21 mai, 10h45 Chapelle St-Yves Repas sur inscription Dès 10h45 – Messe et Repas animé des amis de Saint-Yves

les amoureux de la petite chapelle Saint-Yves de Caro vous proposent de se retrouver pour partager un moment de convivialité. Tout d’abord par une cérémonie religieuse à 10h45 puis vers 12h le fameux jambon àl’os grillé. Les recettes collectées lors de cette journée permettent à l’Association de financer la restauration et l’entretien de la chapelle. On reprend les bonnes vieilles habitudes:

Un bon repas en commun et plein d’animations pour animer cette journée festive et familiale… Chapelle St-Yves Saint-Yves, Caro Caro Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06.71.52.31.63 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.21.88.40.76 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

