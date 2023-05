Festival du Lin – Expositions Chapelle St Michel- Clos St Vincent – Serres du Val, 7 juillet 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Les expositions du festival du lin à Veules les roses :

> Clémentine BRANDIBAS » Métamorphoses », Chapelle St Michel

> Zoé PIGNOLET « Abysses », Chapelle St Michel

> Noé Paper, Serres Du Val

Xavier fera des démonstrations d’impression en sérigraphie aux Serres du Val à Veules les Roses,

Horaires des démonstrations :

10h00 – 14h00 – 16h00.

> Myriam DE RAMMELAERE, Clos Saint Vincent, 5 rue Jean Maret

Ouvert de 10h à 18h30..

Vendredi 2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . .

Chapelle St Michel- Clos St Vincent – Serres du Val

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



The exhibitions of the festival of the flax in Veules les roses :

> Clémentine BRANDIBAS » Métamorphoses « , Chapelle St Michel

> Zoé PIGNOLET « Abysses », Chapelle St Michel

> Noé Paper, Serres Du Val

Xavier will make demonstrations of impression in serigraphy to the Greenhouses of the Valley to Veules the Roses,

Times of the demonstrations :

10h00 – 14h00 – 16h00.

> Myriam DE RAMMELAERE, Clos Saint Vincent, 5 rue Jean Maret

Open from 10 am to 6:30 pm.

Las exposiciones de la fiesta del lino en Veules les roses :

> Clémentine BRANDIBAS « Métamorphoses », Chapelle St Michel

> Zoé PIGNOLET « Abismos », Capilla St Michel

> Noé Paper, Serres Du Val

Xavier hará demostraciones de serigrafía en Serres du Val, en Veules les Roses,

Horario de las demostraciones :

10h00 – 14h00 – 16h00.

> Myriam DE RAMMELAERE, Clos Saint Vincent, 5 rue Jean Maret

Abierto de 10.00 a 18.30 h.

Die Ausstellungen des Flachsfestivals in Veules les roses :

> Clémentine BRANDIBAS » Metamorphosen », Kapelle St Michel

> Zoé PIGNOLET « Abysses », Kapelle St Michel

> Noé Paper, Serres Du Val

Xavier wird in den Serres du Val in Veules les Roses den Siebdruck vorführen,

Zeiten der Vorführungen :

10.00 Uhr – 14.00 Uhr – 16.00 Uhr.

> Myriam DE RAMMELAERE, Clos Saint Vincent, 5 rue Jean Maret

Geöffnet von 10.00 bis 18.30 Uhr.

