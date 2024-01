Courses cyclistes Ploërmel St-Maur chapelle St-Maur Ploërmel, dimanche 17 mars 2024.

Ploërmel Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

A l’initiative du Vélo Sport Ploërmel, cette course cycliste revient sur le territoire pour la troisième année consécutive forte de son succès en 2023 où de nombreux coureurs avaient répondus présents. Face à l’érosion du nombre de courses, notamment sur le secteur, le club souhaitait contribuer à la relance d’une dynamique et il poursuit en 2024 avec les deux challenges initiés l’an dernier. Le challenge entre Terre et mer qui propose 5 courses aux féminines, et le trophée au pays de la table ronde avec cinq courses locales. ces challenges ont pour but de fidéliser les coureurs.

Le programme de cette année est ouvert à toutes les catégories, de minimes à seniors :

– Course access 3 et 4 à 9h45, 60 km

– Course U17 mixte Cadets et cadettes à 11h45, 50 km

– Course U15 mixte minimes filles et garçons à 13h30, 30 km

– Course Dames Elite, Open et Access à 13h31, 60 km

– Course Access 1 et 2 à 15h30, 75 km

chapelle St-Maur

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02