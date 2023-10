Octobre numérique – Afterwork Chapelle St Martin du Méjan Arles, 12 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

L’afterwork exceptionnel Octobre Numérique × French Tech sera l’occasion d’apporter des solutions concrètes innovantes tout en offrant un espace de networking convivial au service du tissu entrepreneurial du territoire..

2023-10-12 18:00:00 fin : 2023-10-12 20:30:00. .

Chapelle St Martin du Méjan Place Jean-Baptiste Massillon

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The exceptional October Numérique × French Tech afterwork will be an opportunity to provide innovative concrete solutions, while offering a convivial networking space to support the region?s entrepreneurial fabric.

El excepcional afterwork de octubre de Numérique × French Tech será una oportunidad para idear soluciones prácticas innovadoras y, al mismo tiempo, ofrecerá un espacio amistoso de creación de redes para el tejido empresarial de la región.

Die außergewöhnliche Afterwork-Veranstaltung « Digitaler Oktober × French Tech » bietet die Gelegenheit, konkrete innovative Lösungen vorzustellen und gleichzeitig einen Raum für geselliges Networking im Dienste der unternehmerischen Struktur der Region zu bieten.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Arles