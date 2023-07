Si Eguisheim m’était conté… Chapelle St-Léon IX Eguisheim, 9 août 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

Découvrez l’histoire de la cité médiévale avec les membres de la société d’Histoire d’Eguisheim puis assistez à la séquence monastique et ses chants grégoriens..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . 0 EUR.

Chapelle St-Léon IX

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Discover the history of the medieval city with the members of the Historical Society of Eguisheim then attend the monastic sequence and its Gregorian chants.

Descubra la historia de la ciudad medieval con los miembros de la Sociedad Histórica de Eguisheim y, a continuación, asista a la secuencia monástica y sus cantos gregorianos.

Entdecken Sie die Geschichte der mittelalterlichen Stadt mit den Mitgliedern der Société d’Histoire d’Eguisheim und wohnen Sie anschließend der Klostersequenz mit ihren gregorianischen Gesängen bei.

