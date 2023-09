James Chapelle St Julien Le Tréport, 8 mars 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Au XIXe siècle, alors que la pratique de la médecine est réservée aux hommes, une femme brave l’interdit en se faisant passer pour l’un d’entre eux. Ann Margaret Bulkley deviendra le Docteur James Miranda Barry. Mais parviendra-t-elle à garder intact son inavouable secret ? Lecture – Dès 12 ans..

2024-03-08 20:00:00 fin : 2024-03-08 20:50:00. .

Chapelle St Julien Rue Alexandre Papin

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



In the 19th century, when the practice of medicine was reserved for men, a woman defied the ban by posing as one of them. Ann Margaret Bulkley becomes Dr. James Miranda Barry. But will she be able to keep her secret intact? Reading – From age 12.

En el siglo XIX, cuando el ejercicio de la medicina estaba reservado a los hombres, una mujer desafió la prohibición haciéndose pasar por uno de ellos. Ann Margaret Bulkley se convirtió en el Dr. James Miranda Barry. Pero, ¿será capaz de mantener intacto su inconfesable secreto? Lectura – A partir de 12 años.

Jahrhundert, als die Ausübung der Medizin den Männern vorbehalten war, widersetzt sich eine Frau dem Verbot, indem sie sich als einer der Männer ausgibt. Aus Ann Margaret Bulkley wird Dr. James Miranda Barry. Aber wird es ihr gelingen, ihr unaussprechliches Geheimnis zu bewahren? Lektüre – Ab 12 Jahren.

