Hugues Mayot solo Chapelle St-Joseph – Le Chêne Mort, 18 mai 2023, Langon. Hugues Mayot solo Jeudi 18 mai, 12h00 Chapelle St-Joseph – Le Chêne Mort Sur place tarif unique 8€ / 5€ inclus dans le Pass du jeudi (20€) Ici, maintenant mais avec les fantômes des temps passés, sans filet ni électronique, Hugues Mayot présentera une première mouture de son solo qui se veut une mise à nue totale. On pourra y entendre Monk ou bien Neil Young, le Mali ou peut-être rien de tout cela.

Hugues Mayot – Saxophone ténor, clarinette basse

Réservation recommandée production@bordures.bzh

Toute le programmation du festival sur www.bordures.bzh Chapelle St-Joseph – Le Chêne Mort Langon 35660

