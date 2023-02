La légende de la Grave Chapelle St-Joseph de la Grave, 17 février 2023, Toulouse.

Dans le cadre de l’exposition Portraits de Toulouse, la compagnie La Cour des Contes propose 4 représentations sur les légendes de la Grave. Soirées spectacle sous la coupole.

Chapelle St-Joseph de la Grave 23, rue du Pont St-Pierre Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

Connaissez-vous Saint-Joseph de la Grave, cette célèbre coupole devenue un des symboles du paysage Toulousain ? Aujourd’hui, si beaucoup saluent sa silhouette familière, bien peu en revanche connaissent son histoire riche en mystères. Sous sa coupole, on raconte en effet que vécurent autrefois de bien étranges personnages ; vagabonds, saltimbanques, débauchés, fous et autres oiseaux de bohême réunis par ordre du Roi. Le temps d’une soirée, leurs esprits sortent de l’ombre et du silence pour vous raconter des histoires…. Au cours d’un spectacle d’une heure, les conteurs de la compagnie La Cour des Contes accompagnés des musiciens de la tournée des refuges font revivre avec poésie et humour l’histoire de ce monument. Entre accordéon, contrebasse et clarinette, laissez-vous emporter pour un voyage conté, chanté et enchanté sur les ailes de l’imaginaire…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T19:30:00+01:00

2023-02-17T20:30:00+01:00