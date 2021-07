Couze-et-Saint-Front Chapelle St-Front Couze-et-Saint-Front, Dordogne Chapelle St-Front – Couze-et-Saint-Front (24) Chapelle St-Front Couze-et-Saint-Front Catégories d’évènement: Couze-et-Saint-Front

Chapelle St-Front, le vendredi 9 juillet à 20:30

Au niveau du pont de Lalinde, mais toujours sur la commune de Couze-St-Front, une petite chapelle perchée sur la falaise domine la Dordogne d’une quarantaine de mètres. Cette petite église paroissiale de forme allongée possède un clocher-mur triangulaire à deux baies campanaires, dont l’une abrite une cloche. Son époque de construction reste assez imprécise, entre le 8e et le XIVe siècle. Même si la rivière parait paisible, les bateliers devaient déjouer les nombreux pièges tendus par le fleuve depuis Argentat, le haut pays, jusqu’à l’accès à la mer. Ainsi, le passage des rapides était si périlleux et si souvent mortel pour les bateliers qui sillonaient la rivière… que naquit une légende : c’était un monstre énorme, une sorte de dragon ou de serpent, établi dans les rochers au niveau des rapides, qui provoquait les accidents et se régalait des pauvres bateliers. La bête s’appelait « la gratusse » ou « le coulobre », la couleuvre en occitan. Face à ce danger, au début de notre ère, les habitants firent appel à St Front, sans doute le premier évêque de Périgueux. Celui-ci vint en haut de la falaise à Couze, et chassa le dragon. Les habitants furent délivrés du monstre et en souvenir de l’évènement édifièrent une chapelle sous le nom de « St Front de Colubry », « St Front la couleuvre ».

Entrée libre

2021-07-09T20:30:00 2021-07-09T23:00:00

