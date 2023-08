Concert « IL MOMENTO VOCALE : Chants du XIIIe au XXIe siècle, viking, suédois, russe… » Chapelle St Barthélémy Laàs, 16 septembre 2023, Laàs.

Laàs,Pyrénées-Atlantiques

Il Momento vocale présente : Le voyage de l’aube. Le chœur Il Momento Vocale vous invite au « Voyage de l’aube », dans l’Europe médiévale du nord. Les chants en langue anglaise, russe, viking, suédoise… jalonneront le voyage du jeune Fergus de Kirkwall avec quelques surprises poétiques. À découvrir en famille, sans modération !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

Chapelle St Barthélémy La Fourmi Rouge

Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Il Momento vocale presents : Le voyage de l’aube. The choir Il Momento Vocale invites you to « Voyage de l’aube », in medieval northern Europe. Songs in English, Russian, Viking and Swedish mark out the journey of young Fergus of Kirkwall, with a few poetic surprises thrown in for good measure. For the whole family to enjoy, without moderation!

Il Momento vocale presenta : Viaje de la Aurora. El coro Il Momento Vocale le invita a un « Viaje del Amanecer », a través de la Europa septentrional medieval. Canciones en inglés, ruso, vikingo y sueco marcarán el viaje del joven Fergus de Kirkwall, con algunas sorpresas poéticas. Una experiencia para toda la familia

Il Momento vocale präsentiert : Die Reise der Morgendämmerung. Der Chor Il Momento Vocale lädt Sie zur « Reise der Morgendämmerung » in das mittelalterliche Nordeuropa ein. Gesänge in englischer, russischer, wikingischer und schwedischer Sprache werden die Reise des jungen Fergus von Kirkwall mit einigen poetischen Überraschungen säumen. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

