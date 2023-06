Visite libre de la chapelle seigneuriale Chapelle seigneuriale Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey Catégories d’Évènement: Calvados

SAINT-MANVIEU-NORREY Visite libre de la chapelle seigneuriale Chapelle seigneuriale Saint-Manvieu-Norrey, 17 septembre 2023, Saint-Manvieu-Norrey. Visite libre de la chapelle seigneuriale Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle seigneuriale Visite libre avec documents, présentation d’une statue de la Vierge brisée en 2 morceaux, proposition de restauration Chapelle seigneuriale Rue de l’église, 14740 Saint-Manvieu-Norrey Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie 06 71 23 02 73 http://www.saintmanvieunorrey.fr L’ancienne église, dont les vestiges s’élèvent au milieu du cimetière, a été détruite en 1944. La chapelle seigneuriale qui fut accolée au chœur en 1605, existe toujours et est classée. On peut accéder à la crypte Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

