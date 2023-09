Visite et animation guidée Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro Valle-di-Campoloro, 16 septembre 2023, Valle-di-Campoloro.

Visite et animation guidée 16 et 17 septembre Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro

Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro valle di Campoloro Valle-di-Campoloro 20221 Haute-Corse Corse

Présentation des fresques de la chapelle Santa Cristina…

Pour permettre à ceux qui ne connaissent pas encore la chapelle et ses fresques, de réaliser, le trésor qu'elles représentent. Pour certains visiteurs qui ont pu, déjà, apprécier ce lieu, qui ont ressenti aussi bien à l'intérieur que tout autour de la Chapelle, cette ambiance particulière, ce sentiment d'apaisement, de calme et de sérénité qui procure un grand bien-être, mais qui n'auront, peut-être pas, pu ou su comprendre le message de ses fresques… Et enfin … Pour les visiteurs qui ont l'habitude d'y venir… de la redécouvrir chaque fois qu'ils sachent que leurs visites pourraient aussi nous aider, par leurs connaissances, à lever le voile de cette pépite qui conservera longtemps, nous le craignons, les quelques interrogations qui se posent encore, au sujet de ses origines et des motivations de ceux qui l'ont transformée architecturalement, au cours des siècles… 

Rappelons que la chapelle a été révélée par Prosper Mérimée, lui même étonné par le plan original de l'édifice (« Notes de voyage » parues en 1840)!… Et c'est grâce à Geneviève Moracchini-Mazel, Archéologue, devenue membre titulaire du CNRS à partir de 1967, qu'ont été situées, dans le temps, ses origines et son évolution architecturale au cours des siècles ! (Bulletin Monumental Tome 112, N 3, année 1954)

La bande son est extraite du disque du groupe polyphonique a Ricuccata… A Ricuccata est un ensemble polyphonique corse créé en 1995. Il est composé de 6 chanteurs qui ont à cœur de transmettre et d'inscrire dans son époque l'héritage musical traditionnel qui lui a été légué. Extraits de : PARADISO CANTO XXXIII : L'alto lume 10'43 – Le dernier chant du Paradis, qui s'ouvre sur une prière de Saint Bernard à la Vierge, s'achève sur la contemplation de l'unité cosmique. Après avoir traversé tous les cercles célestes, Dante dit l'indicible vision de la lumière divine, au moment où lui sont révélés en image, les mystères de la Trinité et de l'Incarnation (97-145). Arrangement Francescu Berlinghi.

Conception et réalisation Francis Orsini

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association les Amis de la chapelle Santa Cristina