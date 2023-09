Chapelle San Mamilianu, le dimanche 17 septembre 2023 Chapelle San Mamilianu, San Giovanni 20230 San-Giovanni-di-Moriani, 17 septembre 2023, San-Giovanni-di-Moriani.

Chapelle romane San Mamilianu, située sur les hauteurs de la Commune de San Giovanni 20230. Cette chapelle construite au IX ème siècle, a conservé son aspect d’origine grâce à la volonté de la Commune de San Giovanni et de ses habitants. Les moines Bénédictins de Monte Cristo ont bâti de très nombreuses églises et chapelles dont beaucoup ont été détruites aux cours des siècles par les envahisseurs qui venaient en Corse comme dans les îles toscanes, pour piller et brûler tout sur leur passage.

En partenariat avec la chapelle à fresques de Santa Cristina ,qui se touve dans la plaine de Costa Verde et dont l’architecture d’origine romane mais qui a subi des transformations au cours des siècles, pour son adaptation aux nouvelles liturgies. Cette chapelle présente un décor peint à fresques du XV ème siècle, tout à fait remarquable.

Les visites concernant les chapelles romanes, se dérouleront en complémentarité, à Santa Cristina, 20221-Valle di Campoloro, le samedi 16 septembre et se poursuivront à San Mamilianu, San Giovanni de Moriani le dimanche 17 septembre 2023.

Pour accéder à la chapelle de San Mamilianu, il y a obligatoirement une marche difficile de 20 mn (montée par la voie la plus courte mais assez raide) et 30mn par une montée un légèrement plus douce.

Déconseillées aux personnes à mobilité réduite

Chapelle romane du IXe siècle, construite par les moines Bénédictins installés à l'île de Monte Cristo.

Une Messe sera célébrée le dimanche 17 septembre à 11h pour la Fête de San Mamilianu, puis au cours de l'après-midi des chants polyphoniques seront interprétés.

Il sera possible de se restaurer sur place ou prévoir le repas tiré du sac.

Une Messe sera célébrée le dimanche 17 septembre à 11h pour la Fête de San Mamilianu, puis au cours de l’après-midi des chants polyphoniques seront interprétés.

Il sera possible de se restaurer sur place ou prévoir le repas tiré du sac.

Cette chapelle est le témoignage d’une véritable chapelle romane que les habitants de San Giovannu ont su préserver. Nécessité de laisser les véhicules près de l’église SanGiovann0674867135i, point de départ de la marche et du sentier botanique.

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

