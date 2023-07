Découvrez l’église de Prailles, entre bois et hameaux Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles Saint-Martin-de-Sanzay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Découvrez l'église de Prailles, entre bois et hameaux 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles Saint-Martin-de-Sanzay, 16 septembre 2023, Saint-Martin-de-Sanzay. Découvrez l'église de Prailles, entre bois et hameaux 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles Gratuit. Entrée libre. Découvrez cette chapelle située sur le sentier « entre bois et hameaux » et sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Vous pourrez également profiter d’une présentation de l’église orthodoxe de France par ses membres, où seront également abordés les thèmes du pélerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et celui du Pardon Breton. Chapelle Sainte-Radegonde de Prailles Bourg, 79290 Saint-Martin-de-Sanzay Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le document suivant fut retrouvé en 1998 dans la chapelle : « Cette chapelle dédiée à sainte Radegonde, reine de France, épouse de Clotaire (fils de Clovis), née princesse de Thuringe (enfant de Léna Weimar), moniale et sainte, a été édifiée vers 1870 par l’arrière grand oncle de Gabriel Rémond, l’abbé Alcibiade de Vielbans, avocat à Thouars, ramené à la religion par le père Lacordaire, aumônier de la prison de Niort, et décédé en décembre 1876 ». La cloche de la chapelle porte l’inscription « Sainte Radegonde 1872 ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

