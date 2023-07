Découverte troglodyte Chapelle Sainte-Radegonde Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Découverte troglodyte 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Radegonde Autour de la chapelle mi-troglodityque, découvrez un ensemble de caves demeurantes. Chapelle Sainte-Radegonde Rue du Coteau Sainte-Radegonde, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://www.ville.de.chinon.com Chapelle mi-troglodytique XIIe-XIXe siècles, aménagée à proximité d'un puits creusé dans le roc à l'époque antique. Peintures murales : chasse royale, du XIIe siècle, représentant peut-être des membres de la famille Plantegenêt.

