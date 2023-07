Visitez la Chapelle Sainte-Odile Chapelle Sainte-Odile Hundsbach, 17 septembre 2023, Hundsbach.

Chapelle Sainte-Odile Rue Sainte-Odile 68130 Hundsbach Hundsbach 68130 Haut-Rhin Grand Est 06 88 10 05 67 http://hundsbach.fr Erigée sur la colline dans un bucolique petit village sundgauvien du nom de Hundsbach, au centre d’une vallée qui porte le même nom, se trouve la chapelle Sainte Odile. Les premiers écrits datent de 1441, où elle qualifiée d’église.

Mais les dernières fouilles archéologiques, les caractéristiques constructives des maçonneries observées s’accordent avec une datation entre le second quart du XIIe et la première moitié du XIIIe siècle au plus tard.

Lors de la Guerre de Cent Ans, une grande bataille a eu lieu sur cette colline. En témoignent les très nombreux soldats enterrés dans un cimetière tout proche.

Au début du XVIIe siècle on lui retire le Saint Sacrement et elle est déclarée « ruinée » en 1647. Ensuite rénovée, elle connait pendant une belle décennie une période très faste, devenant l’église principale de Hundsbach-le-Haut, mais aussi celle de Hundsbach-le-Bas.

Malheureusement, au début des années 1800, elle va encore une fois être partiellement détruite. En 1868, elle est à nouveau réhabilitée et reconstruite. Un siècle plus tard, ayant survécu à plusieurs guerres, elle se retrouve à nouveau en très mauvais état. Victime des aléas du temps avec une toiture qui se détériore, des infiltrations de plus en plus nombreuses, des vitraux qui se brisent laissant de grosses ouvertures, l’humidité qui s’installe, une partie du plafond se fissure avant de tomber au sol, le mobilier est de plus en plus endommagé.

En 2007, les élus décident de reprendre son destin en main et commencent alors une guerre administrative, qui dure plusieurs années. C’est en 2015 que la chapelle est dotée d’une nouvelle toiture.

Quelques années plus tard, en 2018, débutent les travaux de rénovation. Mais là aussi, arrêt du chantier par la découverte de nombreux ossements. Des fouilles archéologiques sont prescrites par la Préfecture. Ce n’est qu’une année plus tard que les travaux reprennent. Les dernières entreprises interviennent à la fin de l’été 2021.

Les 2 et 3 octobre 2021 elle a accueilli ses premiers visiteurs !

Le nouveau plancher en verre dans le cœur de la chapelle permet de laisser apparentes les fouilles archéologiques mises à jour lors de la rénovation. Stationnement possible à proximité

