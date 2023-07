Venez découvrir cette chapelle Chapelle Sainte-Matrone Mazères-sur-Salat Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Venez découvrir cette chapelle

16 et 17 septembre

Chapelle Sainte-Matrone

Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir la chapelle Sainte-Matrone, une chapelle romane du XIIe siècle.

Chapelle Sainte-Matrone
31260 Mazères-sur-Salat
Mazères-sur-Salat
31260 Haute-Garonne
Occitanie

Cette chapelle romane isolée du XIe siècle, est dédiée à sainte Matrone (ce qui est rare !), une sainte martyrisée au Ve siècle à Thessalonique (Grèce). Il s'agit d'une patronne oubliée de Barcelone.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

16 septembre 2023, 10h00-18h00
17 septembre 2023, 11h30-18h00

