Découvrez l’histoire ancienne de cette chapelle pour une exploration fascinante 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Macrine Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’une visite guidée ou libre permettant de découvrir la chapelle Sainte-Macrine. Explorez des documents d’archives concernant ce lieu historique, dont le culte est dédié à sainte Macrine, la patronne du Marais Poitevin déjà attesté en 936.

Chapelle Sainte-Macrine Route de la chapelle, 79460 Magné Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 09 00 70 Édifice religieux, la butte Sainte-Macrine de Magné, où plusieurs sanctuaires se sont succédés, est un lieu de pèlerinage déjà reconnu au Xe siècle. La chapelle actuelle date de 1896 à 1900. À l’intérieur, on peut voir une statue en pierre représentant Macrine, la patronne du Marais.

Réalisée en 1926 par deux artistes locaux, cette chapelle accueille en son sein, un tableau de 1806 (restauré récemment), peint par Mlle de Cugnac d’Epannes. La visite permettra de découvrir le bâtiment, son histoire, et de consulter des documents attachés à ce lieu et à sainte Macrine. Parking.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Mme A M Favreau