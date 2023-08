Visite de la chapelle Sainte Lucie avec l’exposition « LUTHER OUVRE SES PORTES A LA MODERNITÉ » : des idées pour changer la société ! Chapelle Sainte-Lucie Ajaccio, 16 septembre 2023, Ajaccio.

Pour les journées européennes du patrimoine,

le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023,

la ChapelleSainte-Lucie, 79 cours Napoléon 20000 Ajaccio

sera ouverte au public de 10h00 à 18h00

Parmi les plus anciennes d’Ajaccio, cette chapelle insolite, surélevée, avec un petit jardin qui a vue sur le golfe et la ville, vous proposera, au fil de votre visite entre ses statues et sur ses murs remplis d’histoire, une exposition sur la vie et la démarche de Martin Luther (1483-1546) intitulé : »Luther ouvre ses portes à la modernité » qui montre de quelle manière la Réforme a façonné notre société occidentale. Deux panneaux traitent de l’évolution de sa pensée les dix autres développent les grandes avancées de la Réforme : des idées pour changer la société !

Pour accompagner cette exposition, l’Entraide Protestante de Corse vous invite à deux conférences données par le théologien Alain Joly :

Samedi à 18h00 « Napoléon et les protestants »

Dimanche à 15h00 « Martin Luther

La semaine suivante,

du lundi 18 au samedi 23 septembre 2023,

la chapelle restera ouverte avec son exposition

de 14h00 à 18h00

Rens. 0784867740

Chapelle Sainte-Lucie 79 cours Napoléon, 20000 Ajaccio Ajaccio 20000 Corse-du-Sud Corse 0611514842 entrée libre : 10 h – 18 h samedi et dimanche

