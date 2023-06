Visite libre de Sainte-Jeanne-de-Chantal Chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal Sucy-en-Brie Catégories d’Évènement: Sucy-en-Brie

Visite libre de Sainte-Jeanne-de-Chantal 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal En ce début de XXe siècle, la population sucycienne a fortement augmenté. Aussi, décide-t-on en 1931, sous l'impulsion du curé Weiss, de construire une nouvelle église. Sa chapelle est dédiée à Sainte Jeanne de Chantal, en mémoire de Jeanne de Chantal, fille disparue du couple Altmeyer qui participa financièrement à la construction de celle-ci. La restauration de l'église, en 2008, a permis de retrouver l'architecture romane initiale conçue par Félix Paillas. Chapelle Sainte-Jeanne-de-Chantal Boulevard Louis-Boon 94370 Sucy-en-Brie Sucy-en-Brie 94370 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 90 29 39 http://www.ville-sucy.fr Église en pierre meulière de style néo-roman. Au début du XXe siècle, la population sucycienne a fortement augmenté. Aussi, décide-t-on en 1931, sous l'impulsion du curé Weiss, de construire une nouvelle église. Sa chapelle est dédiée à Jeanne de Chantal, fille disparue du couple Altmeyer qui participa financièrement à la construction de celle-ci. La restauration de l'église, en 2008, a permis de retrouver l'architecture romane initiale conçue par Félix Paillas. RER A station Sucy-Bonneuil

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

