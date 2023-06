Découvrez le martyr de saint Elophe en visitant une chapelle Chapelle Sainte-Épéothe Saint-Élophe Saint-Élophe Catégories d’Évènement: Saint-Élophe

Vosges Découvrez le martyr de saint Elophe en visitant une chapelle Chapelle Sainte-Épéothe Saint-Élophe, 16 septembre 2023, Saint-Élophe. Découvrez le martyr de saint Elophe en visitant une chapelle 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Épéothe visite libre ou guidée Découvrez la sublime chapelle Sainte-Epéothe, ainsi que son bas-relief classé au titre des Monuments Historiques : ce lieu offre une déambulation sur les pas de saint Elophe.

Rendez-vous devant la chapelle à 14h pour les visites guidées. Vous pouvez aussi visiter en autonomie. Chapelle Sainte-Épéothe 20 Rue de l’Église, 88630 Soulosse-sous-Saint-Élophe Saint-Élophe 88630 Vosges Grand Est Cette église date du XIIIe siècle et a été remaniée au XVe siècle. Le linteau du portail est de style Renaissance. Elle réunit un ensemble exceptionnel de retables architecturés baroques (1722), dont un baldaquin d’autel en forme de couronne ducale. Ce lieu vous permettra de connaître un martyr local, celui de saint Elophe, décapité après avoir détruit une partie d’un campement romain se trouvant au village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

