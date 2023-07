Découvrez une petite chapelle du XIVe siècle lors d’une visite libre Chapelle Sainte-Cécile-de-Plane-Sylve Saint-Paul-Cap-de-Joux Catégories d’Évènement: Saint-Paul-Cap-de-Joux

Découvrez une petite chapelle du XIVe siècle lors d'une visite libre

16 et 17 septembre 2023
Chapelle Sainte-Cécile-de-Plane-Sylve
Saint-Paul-Cap-de-Joux, Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez cette charmante petite chapelle située au sud-est du village à 2 km en direction du hameau des Andrieu. Sa construction remonte au début du XIVe siècle.

Reconstruction pratiquement intégrale d'une chapelle du XIIIe siècle.

Directions: A la sortie de Saint-Paul-Cap-de-Joux, prendre la D112 direction Castres, prendre à droite la zone artisanale du Relai, puis première à gauche direction « Les Andrieux ». Ensuite, suivre le fléchage.

Horaires:
16 septembre 2023: 09:00-18:00
17 septembre 2023: 09:00-18:00

