VISITE COMMENTEE DE LA CHAPELLE SAINTE-CECILE

Dimanche 17 septembre, 09h30, 14h30
Entrée libre

Proposée par Yves et Annie Olive animateusr du CS-MPT.

Découvrez la Chapelle Sainte-Cécile, le plus ancien édifice religieux de la commune, qui ouvre exceptionnellement ses portes dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine.

Chapelle sainte-cécile
Boulevard Armand Audibert, 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Chapelle d'architecture romane implantée sur d'anciennes sépultures romaines (sarcophages des IVème et Vème siècles dans le jardin). Les abords de cette chapelle romane du XIème siècle ont servi de sépultures aux habitants des fermes environnantes jusqu'en 1860.

