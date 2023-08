Visite de la Chapelle Sainte-Cécile rénovée Chapelle Sainte-Cécile Briec Catégories d’Évènement: Briec

Finistère Visite de la Chapelle Sainte-Cécile rénovée Chapelle Sainte-Cécile Briec, 16 septembre 2023, Briec. Visite de la Chapelle Sainte-Cécile rénovée 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Cécile Entrée libre Visite de la chapelle avec montage diaporama audiovisuel.

Avec, exposée à l’extérieur, la sculpture de Sainte Cécile (Santez Aziliz) réalisée pour les 100 ans du Festival de Cornouaille par Lucille Leroy, avant qu’elle ne trouve sa place à la Vallée des Saints à Carnoët. Chapelle Sainte-Cécile Sainte-Cécile, 29510, Briec Briec 29510 Finistère Bretagne 0298945154 https://www.chapelle-sainte-cecile.fr/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-sainte-cecile-a-briec;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089848 Edifice du XVI ° siècle dédié à Sainte Cécile, patronne des musiciens, avec son placître et son calvaire. Situé aux portes de Quimper. A Briec de l’Odet, au cœur du pays Glazik, en Sud Finistère. / Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

