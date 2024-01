L’Art au gré des chapelles- 19e édition Chapelle Sainte Catherine Guérande, samedi 31 août 2024.

L’Art au gré des chapelles- 19e édition Exposition d’oeuvres d’artistes dans 14 chapelles de la Presqu’ile 31 août – 28 septembre Chapelle Sainte Catherine Entrée libre et gratuite

Début : 2024-08-31T14:30:00+02:00 – 2024-08-31T18:30:00+02:00

Fin : 2024-09-28T14:30:00+02:00 – 2024-09-28T18:30:00+02:00

Le Territoire La Baule – Presqu’île de Guérande vous invite à un parcours axé sur la rencontre entre l’art contemporain et le patrimoine et vous convie à une découverte originale de la presqu’île guérandaise.

Les artistes de renommée nationale et internationale à découvrir dans les chapelles, qui pour certaines ne se dévoilent qu’en de rares occasions, vous mèneront sur les côtes et les marais salants.

Les visiteurs curieux, autant les habitants que les touristes, découvriront toutes les richesses d’un territoire de Sel, de Brière et de Mer.

C’est sans nul doute la raison de l’intérêt grandissant pour cette manifestation au fil des éditions.

Les visites sont gratuites

Chapelle Sainte Catherine route de la Turballe Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

