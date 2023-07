L’Art au Gré Des Chapelles à Clis Chapelle Sainte-Catherine Guérande, 1 septembre 2023, Guérande.

L’Art au Gré Des Chapelles à Clis 1 septembre – 1 octobre Chapelle Sainte-Catherine Entrée libre: 0

21 artistes contemporains de renommée nationale et internationale, exposent leurs œuvres dans 13 chapelles du territoire La Baule-Presqu’île de Guérande.

Ce 18e rendez-vous artistique et culturel, axé sur la rencontre entre l’art contemporain et le patrimoine, vous convie à une découverte originale de la presqu’île guérandaise,de chapelle en chapelle, qui pour la plupart, sont habituellement fermées au public.

Les visites sont gratuites.

Un jeu concours sous forme de quiz est proposé. Disponible à chaque étape ou téléchargeable sur www.artaugredeschapelles.fr

– Pierrick GIRAULT, peintre, à la Chapelle Sainte-Catherine de Clis.

Programme 2023 – L'Art au Gré Des Chapelles

Programme 2023 suite – L'Art au Gré Des Chapelles

