Visite guidée de la chapelle Sainte-Catherine Chapelle Sainte-Catherine Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Visite guidée de la chapelle Sainte-Catherine Chapelle Sainte-Catherine Dinan, 16 septembre 2023, Dinan. Visite guidée de la chapelle Sainte-Catherine Samedi 16 septembre, 14h00 Chapelle Sainte-Catherine Partez à la découverte de la chapelle Sainte-Catherine, véritable joyau d’architecture du 17ᵉ siècle. Ne manquez pas la collection de statues parmi les plus anciennes des églises de Dinan et sa peinture monumentale. Chapelle Sainte-Catherine Place Sainte-Catherine,22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 Service Conservation et Valorisation des Patrimoines Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Chapelle Sainte-Catherine Adresse Place Sainte-Catherine,22100, Dinan Ville Dinan Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Chapelle Sainte-Catherine Dinan latitude longitude 48.453065;-2.040313

Chapelle Sainte-Catherine Dinan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/