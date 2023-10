Visite libre de la chapelle de Clis Chapelle Sainte Catherine de Clis Guérande, 17 septembre 2023, Guérande.

Visite libre de la chapelle de Clis Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle Sainte Catherine de Clis

Découvrez au cœur de ce village paludier installé sur le coteau guérandais, la chapelle Sainte-Catherine datée du 15e siècle. Exposition « l’art au gré des chapelles »

Chapelle Sainte Catherine de Clis Village de Clis, 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0 820 150 044 http://www.ot-guerande.fr https://www.facebook.com/villeguerande;https://www.facebook.com/pages/Office-de-tourisme-de-Gu%C3%A9rande/122583287774356;https://twitter.com/villedeguerande;https://twitter.com/guerandetourism Située au cœur du village de Clis, la chapelle Sainte-Catherine est une ancienne chapelle « frairienne », dépendant de la fabrique de l’église Saint-Aubin. Le portail d’entrée principal, les portes latérales et les baies trilobées datent de la deuxième moitié du 15e siècle. La charpente a été remaniée en 1632 comme en témoigne la date portée sur un entrait. Partiellement détruite à la Révolution, la chapelle fut restaurée vers 1812. Le retable en bois peint du début du 19ème siècle encadre une toile plus ancienne de sainte Catherine d’Alexandrie. Les vitraux latéraux du chœur datent de 1888 et représentent des paludiers en costume traditionnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Guérande