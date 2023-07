Conférence suivie d’un cocktail » La chapelle Sainte-Blandine : passé, présent et avenir » Chapelle Sainte-Blandine Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Conférence suivie d’un cocktail » La chapelle Sainte-Blandine : passé, présent et avenir » Samedi 16 septembre, 19h00 Chapelle Sainte-Blandine Réservation obligatoire, ouverte dès le 1er août 2023.

Au cours de la conférence animée par Joseph Silesi et Philippe Cossalter, venez découvir la chapelle Sainte-Blandine. Puis, venez profiter d’un temps d’échange lors d’un cocktail.

La construction de la chapelle Sainte-Blandine commence en 1907 alors que viennent d'être inaugurés deux bâtiments emblématiques : la gare et le Temple Neuf. La chapelle bénéficie donc du savoir-faire des architectes, artistes et artisans présents sur place.

La chapelle est le bâtiment emblématique de la réhabilitation de l’ancien hôpital Sainte-Blandine. Elle illustre la volonté de construire la cité de demain en valorisant le patrimoine historique.

La chapelle Sainte-Blandine fera l’objet d’une restauration à l’identique (toiture, vitraux) et deviendra progressivement un lieu d’art et de culture. La préfiguration de la chapelle Sainte-Blandine commence avec les Journées européennes du patrimoine 2023. Le point d’orgue de sa transformation sera l’exposition Dévotions privées durant les Journées européennes du patrimoine 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:40:00+02:00

