Messe et procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima Chapelle Sainte-Bernadette Catégorie d’évènement: Paris

Messe et procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima Chapelle Sainte-Bernadette, 12 mai 2023, . Messe et procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima Vendredi 12 mai, 20h00 Chapelle Sainte-Bernadette – Célébration de la messe à 20h dans les 3 langues.

– Procession aux flambeaux avec récitation du chapelet à 21h

En union avec les trois communautés de notre paroisse (Française, Philippine et Portugaise). Nous prierons en Français en Tagalog et en Portugais. Chapelle Sainte-Bernadette 4 rue d’Auteuil, 75016 Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chapelle Sainte-Bernadette Adresse 4 rue d'Auteuil, 75016 Paris Departement Paris Lieu Ville Chapelle Sainte-Bernadette

Chapelle Sainte-Bernadette Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Messe et procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima Chapelle Sainte-Bernadette 2023-05-12 was last modified: by Messe et procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima Chapelle Sainte-Bernadette Chapelle Sainte-Bernadette 12 mai 2023 Chapelle Sainte-Bernadette

Paris