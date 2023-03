Journée du Pardon Chapelle Sainte-Bernadette Catégorie d’Évènement: Paris

Journée du Pardon Chapelle Sainte-Bernadette, 29 mars 2023, . Journée du Pardon Mercredi 29 mars, 11h00 Chapelle Sainte-Bernadette Journées du pardon pour les paroisses de notre doyenné et au-delà :

– Mardi 28 mars de 17h à 22h à Sainte Jeanne de Chantal

– Mercredi 29 mars de 11h à 22h à Sainte Bernadette

– Mardi Saint, 4 avril de 12h à 22h à Notre-Dame de l’Assomption de Passy Chapelle Sainte-Bernadette 4 rue d’Auteuil, 75016 Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T11:00:00+02:00 – 2023-03-29T22:00:00+02:00

