Nuit d’adoration Chapelle Sainte-Bernadette, 2 décembre 2022, . Nuit d’adoration 2 et 3 décembre Chapelle Sainte-Bernadette du 2 au 3 décembre Chapelle Sainte-Bernadette 4 rue d’Auteuil, 75016 Paris Quartier d’Auteuil 75016 Paris Île-de-France Vendredi 2 décembre : nuit d’adoration du 1er vendredi du mois, de 19h30 (fin de la messe du soir) au samedi 03/12 à 9h30 (messe du matin). S’inscrire sur le tableau à l’entrée de la chapelle.

