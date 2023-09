Visite de la Chapelle Sainte Appolonie Chapelle Sainte Appolonie Les Assions Catégories d’Évènement: Ardèche

Les Assions Visite de la Chapelle Sainte Appolonie Chapelle Sainte Appolonie Les Assions, 17 septembre 2023, Les Assions. Visite de la Chapelle Sainte Appolonie Dimanche 17 septembre, 10h00 Chapelle Sainte Appolonie Les bénévoles de l’associations Bibliothèque Anim’Assions seront présents sur le site toute la journée pour accueillir les visiteurs.

Vous pouvez apporter votre pique nique tiré du panier, c’est avec plaisir que vous pourrez vous joindre aux bénévoles pour partager un moment convivial. Chapelle Sainte Appolonie 07140 LES ASSIONS Les Assions 07140 Saint-Jean-de-Belleville Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 20 06 http://www.les-assions.fr Chapelle érigée à l’issue de la campagne Napoléonienne en Russie en 1813 par des soldats revenus sains et saufs .

Elle fut bénite en 1817, et était un lieu de pèlerinage. Sise à 317m d’altitude elle offre un panorama fabuleux à 360 degré sur la vallée. Il est nécessaire de se garer au Chef-Lieu (plusieurs parkings disponible à coté de l’école). L’accès à la chapelle se fait par un petit chemin escarpé, déconseillé aux personnes qui ont des difficulté à se mouvoir. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

