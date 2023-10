Téléthon : concert chorale Méli-Mélo Chapelle Sainte Anné Villefranche-de-Lonchat, 5 novembre 2023, Villefranche-de-Lonchat.

Villefranche-de-Lonchat,Dordogne

Concert de la chorale Méli-Mélo Gammes de Porchères pour le Téléthon Cantonal.

Concert à 15h.

Tarif : 5 euros..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Chapelle Sainte Anné Place de la mairie

Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Méli-Mélo Gammes choir from Porchères for the Téléthon Cantonal.

Concert at 3pm.

Price: 5 euros.

Concierto del coro Méli-Mélo Gammes de Porchères para el Telemaratón local.

Concierto a las 15h.

Precio: 5 euros.

Konzert des Chors Méli-Mélo Gammes aus Porchères für den kantonalen Telethon.

Konzert um 15 Uhr.

Preis: 5 Euro.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides