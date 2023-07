L’ART AU GRÉ DES CHAPELLES À PORNICHET Chapelle Sainte Anne Pornichet, 1 septembre 2023, Pornichet.

Pornichet,Loire-Atlantique

Du 1er septembre au 1er octobre, Roland Chanco expose ses oeuvres à la Chapelle Sainte-Anne.

2023-09-01

Chapelle Sainte Anne avenue du Commandant Boitard

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



From September 1st to October 1st, Roland Chanco exhibits his works at Chapelle Sainte-Anne

Del 1 de septiembre al 1 de octubre, Roland Chanco expone en la Chapelle Sainte-Anne

Vom 1. September bis zum 1. Oktober stellt Roland Chanco seine Werke in der Kapelle Sainte-Anne aus

