Visite libre de la chapelle Sainte-Anne, Laigné-en-Belin

Sarthe Visite libre de la chapelle Sainte-Anne, Laigné-en-Belin Chapelle Sainte-Anne Laigné-en-Belin, 16 septembre 2023, Laigné-en-Belin. Visite libre de la chapelle Sainte-Anne, Laigné-en-Belin 16 et 17 septembre Chapelle Sainte-Anne Entrée libre Les bénévoles de l’association de protection du patrimoine de Laigné-en-Belin vous attendent à la chapelle Sainte-Anne, pour vous présenter les travaux de restauration qu’ils ont réalisés ces dernières années.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Chapelle Sainte-Anne sainte anne 72220 laigné en belin Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire Chapelle Sainte-Anne, Laigné-en-Belin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

