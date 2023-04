Ecrivains en bord de mer 2023, 27e édition à La Baule du 6 au 10 juillet Chapelle Sainte Anne, 6 juillet 2023, La Baule.

Cette 27e édition des rencontres littéraires Ecrivains en bord de mer est l’occasion de développer le festival en deux étapes : l’organiser dans un premier temps à La Baule, du 6 au 10 juillet puis à Noirmoutier du 11 au 14 juillet. Certains des auteurs participeront aux deux étapes et feront le trajet La Baule-Noimoutier en bateau.

Écrivains en bord de mer a pour objectif de faire découvrir la création littéraire contemporaine, dans l’ambiance décontractée et conviviale qui a notamment fait sa réputation.

Sont invités des acteurs majeurs du milieu littéraire tant français qu’étranger, afin d’appréhender le monde d’aujourd’hui et mieux le comprendre au travers de leurs regards pertinents d’artistes : des romanciers bien sûr mais aussi des poètes, des essayistes, des éditeurs, des traducteurs, des critiques littéraires et des universitaires…

Les grandes lignes de cette manifestation : faire découvrir de nouveaux écrivains, retrouver des auteurs de renom, revisiter de grands auteurs qui ont marqué l’histoire littéraire, débattre de grands thèmes sociétaux en évoquant des ouvrages récemment parus, inviter des écrivains de grandes métropoles internationales.

Sous forme d’entretiens, de tables rondes, de conférences, de débats, de lectures, de performances accompagnées d’illustrations musicales, de projections de films, de documentaires… Tout est filmé et enregistré afin d’être diffusé sur les réseaux sociaux.

Lectures en avant-première de la rentrée littéraire

Hugo Lindenberg lira des extraits de son deuxième roman La nuit imaginaire à paraître fin août chez Flammarion

Mathias Enard lira des extraits de son prochain roman Déserter à paraître fin août chez Actes Sud

Parmi les lectures, certaines concernent des ouvrages encore inédits, à paraître à la fin de l’été dans le cadre de la rentrée littéraire. Ce fut le cas en 2022 où Brigitte Giraud a lu pour la première fois en public Vivre vite qui devait obtenir le Prix Goncourt en novembre.

Par le passé, ce furent Marie Nimier, Mathias Enard ou encore Maylis de Kerangal qui se livrèrent au même exercice à La Baule et qui ont été primés. Tandis qu’à Noirmoutier en juin 2022, Emmanuelle Bayamack-Tam lut La Treizième heure qui obtint le Prix Médicis, et Victor Jestin L’Homme qui danse, le Prix Blù /Jean-Marc Roberts.

Les 40 ans de P.O.L. Frédéric Boyer, Bertrand Schefer et Lucie Rico fêteront l’anniversaire de la maison d’édition.

Le déroulé du festival :

Le soir de l’inauguration : une grande lecture suivie d’un entretien avec l’auteur

Chaque jour :

• un atelier destiné aux lycéens embarqués dans l’aventure animé par un auteur, puis un éditeur ainsi qu’un journaliste littéraire.

• les lectures apéritives : à l’heure de l’apéritif une personnalité du monde des lettres présente ses coups de cœur

• l’atelier public de traduction collective (le soir de l’inauguration un texte à traduire d’un auteur présent est distribué au public)

• l’après-midi : de 14 heures à 19 heures, toutes les heures, une lecture, un entretien

• le soir : un grand débat ou une performance.

Du 6 au 10 juillet à La Baule, auteurs accueillis :

Frédéric Boyer

Olivier Brossard

Mathias Énard

Laird Hunt

Camille Laurens

Hugo Lindenberg

Fabrice Melquiot

Gaëlle Obiégly

Mackenzy Orcel

Sole Otero

Christel Périssé-Nasr

Lucie Rico

Oliver Rohe

Bertrand Schefer

Pierre Senges

Eleni Sikelianos

Béatrice Trotignon

Gabriela Trujullo

Samedi 8 juillet : journée thématique consacrée à la littérature d’Argentine (pays mis à l’honneur à La Baule à l’occasion de la Coupe du monde de rugby) : l’Argentine a produit de nombreux auteurs reconnus internationalement et des œuvres traduites dans de nombreuses langues.

Évocation des grandes figures historiques de la littérature argentine à travers des conférences et des tables rondes: Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, ou Julio Cortázar Mais aussi les contemporains : Juan José Saer,

José Muñoz qui ne cessent de trouver de nouveaux lecteurs ; nous accueillerons ceux qui ont choisi de vivre – ou que la vie a poussé à vivre en France

Rencontre avec :

Mélanie Sadler, autrice de Borges fortissimo, Flammarion

Sole Otero, dessinatrice de bande dessinée

Conférence de Gabriela Trujillo sur L’Invention de Morel d’Adolfo Bioy Casares – illustrée par Léa Murawiec, autrice et éditrice de bande dessinée.

Projections d’un film argentin : en cours

Chapelle Sainte Anne Rue du Général de Gaulle La Baule 44500 Centre Ville Rive Droite Loire Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T10:30:00+02:00 – 2023-07-06T19:00:00+02:00

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T15:00:00+02:00

