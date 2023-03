Exposition de Tapisseries brodées et démonstration de broderie Chapelle Sainte-Anne, 28 mars 2023, Kerlouan.

Exposition de Tapisseries brodées et démonstration de broderie 28 mars – 2 avril Chapelle Sainte-Anne

En lien avec l’association Environnement et Patrimoine Kerlouan,Annaïg expose ses créations de Tapisseries brodées dans la chapelle Sainte-Anne. Après avoir composé un dessin original sur une toile de lin, elle brode la laine d’Aubusson au point lancé et la retravaille au point de Bayeux. Puis elle peint les visages à l’huile. Initié par Annaïg en 2018, le projet des « Tisseurs de liens » a permis à plusieurs groupes de brodeurs amateurs de travailler sur un thème commun en lien avec le patrimoine : le Saint d’une église ou chapelle. Sur une documentation préparée par chacun des groupes sur le Saint choisi, Annaïg a créé le dessin sur la toile de lin, suivi le travail des brodeurs et assuré ensuite la peinture des visages. 10 tapisseries ont ainsi été créées :Saint Divy (à Saint-Divy), Saint Nicolas et Saint Herbot à Saint-Thonan, Saint Thénénan à La Forêt-Landerneau, Saint Monna à Daoulas,Saint Mélar à Locmélar, Saint Antoine à Ploudiry, et, à Landerneau, Saint Konogan ,Saint Thomas et Saint Houardon. Les différentes étapes de réalisation peuvent être vues sur le blog tisserdesliens.blogspot.com.

En fin d’année 2022 un nouveau projet a vu le jour, initié par l’association Environnement et Patrimoine Kerlouan (site epk.bzh) qui a souhaité la création d’une bannière pour la chapelle Saint Egarec. L’équipe de futurs brodeurs qui se composait déjà d’une quinzaine de membres en janvier profitera de l’exposition,en présence des visiteurs, pour commencer le travail de broderie. Elle sera guidée par Annaïg et des Tisseurs de liens expérimentés .

Chapelle Sainte-Anne 29890 Kerlouan Kerlouan 29890 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:30:00+02:00 – 2023-03-28T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

tapisserie broderie

Atelier d’Art Annaïg