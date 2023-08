Exposition coiffes et costumes traditionnels Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert Quévert Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Quévert Exposition coiffes et costumes traditionnels Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert Quévert, 17 septembre 2023, Quévert. Exposition coiffes et costumes traditionnels Dimanche 17 septembre, 14h00 Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert Exposition ​de coiffes et costumes traditionnels Bord de Rance – Pays du Poudouvre

Présentation ​de photos

Visite ​commentée Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert 22 rue sainte Anne, 22100 Quévert Quévert 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 85 81 80 http://ville-quevert.fr « Entre Dinan et Quévert, en bas de l’ancienne route des Templiers qui monte vers Vildé-Goëlo, s’est développé, au cours des siècles, un quartier frontalier, du nom de Sainte-Anne. Il le doit à la chapelle, sise à même le rocher, au bord de la route, sur les premiers degrés de la côte. La bâtisse a été bâtie au XVIIe siècle sur la requête des paroissiens adressée à l’évêque de Saint-Malo. D’où son nom de Sainte-Anne-du-Rocher. Un paysan avait découvert, sur cette terre, une statue de Sainte-Anne. » Parking à proximité au bas de la rue – Visite guidée par l’Association Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Quévert – Chapelle Sainte Anne Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Quévert Autres Lieu Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert Adresse 22 rue sainte Anne, 22100 Quévert Ville Quévert Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert Quévert latitude longitude 48.452088;-2.071164

