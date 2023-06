Visitez une chapelle du XVIIIe siècle Chapelle Sainte-Anne de Budange Budange Budange Catégories d’Évènement: Budange

La Chapelle Saint-Anne de Budange fut consacrée en 1707 par l'évêque de Metz, Monseigneur Ducambout de Coislin. Une légende est attachée à la chapelle, on raconte qu'elle a été édifiée à cet endroit car une statue de sainte Anne y aurait été trouvée dans un buisson et qu'à chaque fois qu'on déplaçait l'objet, il réapparaissait le lendemain à sa place initiale. Ce genre de légende est très fréquent pour donner une justification à l'emplacement des chapelles isolées. Par ailleurs, sa localisation en fait un lieu propice au recueillement.

