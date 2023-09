Salon international des santonniers à la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte Anne Arles, 17 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le Salon International des Santonniers a été créé en 1958 par les artisans-artistes santonniers dont le président était Marcel Carbonel, et l’illustre conservateur des musées d’Arles J.M Rouquette. Il est un rendez-vous incontournable des fêtes de Noël..

2023-11-17 10:00:00 fin : 2024-01-14 18:00:00. EUR.

Chapelle Sainte Anne Place de la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Salon International des Santonniers was created in 1958 by santon craftsmen and artists, whose president was Marcel Carbonel, and the illustrious curator of the Arles museums, J.M. Rouquette. It is an unmissable event during the Christmas season.

El Salón Internacional de Santonniers fue creado en 1958 por artesanos y artistas santonianos, cuyo presidente era Marcel Carbonel, y el ilustre conservador de los museos de Arles, J.M. Rouquette. Es una cita ineludible durante la época navideña.

Der Salon International des Santonniers wurde 1958 von den Handwerkern und Künstlern der Santonniers gegründet, deren Präsident Marcel Carbonel und der berühmte Konservator der Museen von Arles, J.M. Rouquette, waren. Er ist ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit.

