Arles est une Vénus Chapelle Sainte-Anne Arles, samedi 2 mars 2024.

Arles est une Vénus L’artiste arlésien Eric Rolland investit la chapelle Sainte Anne pour une belle rétrospective de ses œuvres « Arles est une Vénus » 2 – 31 mars Chapelle Sainte-Anne entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T14:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Autour des « Vénus » détruites lors des inondations d’Arles en 2003 et recomposées en 2007, l’exposition « Arles est une Vénus » présentera un panorama des créations d’Eric Rolland Bellagamba : peintures, dessins, littératures, créations lumière, sculpture, bijoux, design béton.

Eric Rolland Bellagamba est né en 1956 à Arles, il vit et travaille à Arles. Ses créations sont multiples. Il croise les disciplines artistiques, peinture, sculpture, écriture, créations lumière. Qu’elle soit réelle, figurée ou symbolique, la lumière est un élément récurrent dans ses oeuvres. Son travail est présenté dans les galeries, salon du livre, bibliothèque en France et à l’étranger. Des oeuvres sont acquises par les collections publiques, les musées et les artothèques.

Artiste plasticien : Camargue, Arles, Vénus, le Rhône, paysages, patrimoine, eau, vent et soleil, les éléments et symboles de sa culture sont des sources d’inspiration et de questionnement sur son identité culturelle. Ses créations témoignent d’une recherche sensible et contemporaine.

Auteur et illustrateur : Gallimard, Grandir, Lirabelle, SD Edicions Barcelone, Jacabook Italie… Sous le nom de Bellagamba, plus de trente albums jeunesse ont été publiés dans différentes maisons d’éditions. Il collabore avec des artistes japonaises, italiennes, iraniens, libanais. Ses ouvrages sont traduits en italien, occitan, catalan, arabe, japonais.

Concepteur lumière: Eric Rolland Bellagamba a créé la lumière permanente des monuments de la ville d’Arles, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, de l’Eglise des Réformés de Marseille, de la Basique de Saint-Maximin… Il intervient régulièrement pour le spectacle vivant et les expositions dans les musées, notamment depuis 2014 à la fondation Van Gogh d’Arles.

Design Béton: la société Arkheia, filiale du laboratoire d’Etudes et de Recheche sur les Matérieux (LERM) basé à Arles a créé un béton innovant, respectueux de l’environnement. Tableaux, mobilier, signalétique urbaine sont la concrétisation d’un dialogue entre la science et l’art.

Chapelle Sainte-Anne Place de la république 13200 ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

exposition peinture

Eric Rolland