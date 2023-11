Salon international des Santonniers Chapelle Sainte-Anne Arles, 18 novembre 2023, Arles.

Salon international des Santonniers 18 novembre 2023 – 14 janvier 2024 Chapelle Sainte-Anne 2€ par lieu, 3€ les deux lieux pour les groupes seulement. Les Arlésiens bénéficient du tarif de 2€ pour les deux lieux. Entrée gratuite pour les mineurs accompagnés.

Le 66ème salon des santonniers aura lieu du 18 novembre 2023 au 14 janvier 2024 à la chapelle Sainte Anne sur la place de la République de 10h à 18h, dernière entrée à 17h30.

Cette année, le pays invité est l’Espagne et plus précisément la région de Catalogne.

Seront présentés huit dioramas et le symbole choisi de la catalogne sera le Caganer.

L’invitée d’honneur du salon sera la santonnière Evelyne Ricord, Meilleur ouvrier de France et santonnière d’Arles.

La grande crèche provençale animée sera quant à elle présentée à l’église des trinitaires (face au museon Arlaten) dans la rue de la République du 8 décembre 2023 au 21 janvier 2024.

