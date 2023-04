Voyage en Camargue Chapelle Sainte-Anne, 28 avril 2023, Arles.

Voyage en Camargue 28 avril – 1 mai Chapelle Sainte-Anne Entrée gratuite

Photographies, peintures, costumes d’Arlésiennes, livres, galoubets, tambourins, broderies…

Les invités sont des auteurs et des photographes : Luc long, Anne lise Chevalier, Jean François Galeron, Cyril Girard, Remi venture, Jean Emmanuel Roché, Jean Mansuy, Frédéric combes , Alain Mistral, Anne Durand, Bruno Valette.

Des peintres : Maurice Salucci, spécialiste de portraits de cocardiers et Tom Garcia, peintre de toros Y toreros. Le collectif Provence présentera ses livres ainsi qu’un film de Marie Mauron sur le marquis de Baroncelli, et Jean-Pierre Auguste des films sur la Camargue.

Fabienne Arnaudo présentera ses dernières créations de paperolles.

Un clin d’œil aux hommes de Camargue : hommage à Hubert Yonnet, Marcel Maillan, Pierre Saurel, et encore Ernest Fernay, manadiers de crau et de Camargue et Jean-Paul Moya, bayle gardian de la manade Chauvet Chapelle.

Participation de l’atelier de broderie de l’association qui travaille minutieusement tout au long de l’année, et présentation de costumes choisis par la Reine d’Arles et ses demoiselles d’honneur.

Chapelle Sainte-Anne Place de la république 13200 ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T18:00:00+02:00

2023-05-01T14:00:00+02:00 – 2023-05-01T18:00:00+02:00